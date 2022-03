Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 60-Jährige leistet nach Flugausschluss Widerstand gegen Bundespolizeibeamte

Düsseldorf (ots)

Eine 60-jährige Frau beabsichtigte, am vergangenen Freitagmorgen am Flughafen Düsseldorf (04.03.2022) einen Flug nach Dubrovnik/Kroatien anzutreten. Da die Deutsche jedoch stark alkoholisiert zu sein schien, verweigerte die Fluggesellschaft ihre Beförderung am Abfluggate im Sicherheitsbereich. Eine vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei versuchte daraufhin, die torkelnde Frau aus dem Sicherheitsbereich zu verbringen, da diese nicht mehr in der Lage war, selbständig zu laufen. Hierbei jedoch leistete diese passiven Widerstand, indem sie sich gegen die unterstützenden Griffe der Beamten wehrte und wiederholt versuchte, sich entgegen der Laufrichtung zu bewegen. Im Anschluss warf sich die Person zu Boden und schrie um Hilfe.

Letztlich gelang es den Beamten, die Frau in die Räumlichkeiten der Bundespolizei zu verbringen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte sie hier jedoch. Zwecks Feststellung des Alkoholgehalts wurde durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte dieser die Unversehrtheit der Person fest.

Im Anschluss wurde die in Winterberg lebende Frau zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam Düsseldorf verbracht und ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

