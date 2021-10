Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auffällige Fahrweise verrät mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin

Freiburg (ots)

Die auffällige Fahrweise auf der B 34 zwischen Waldshut und Dogern hat am Dienstagabend, 26.10.2021, eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin verraten. Gegen 18:30 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass ein Auto mehrfach von der Straße abgekommen und auch in den Gegenverkehr geraten sei. Der besagte Pkw konnte auf der A 98 bei Laufenburg angehalten werden. Am Steuer saß eine 40 Jahre alte Frau, die merklich alkoholisiert schien und sich auch schon erbrochen hatte. Auch musste sie sich an einem Polizeibeamten abstützen, damit sie ihr Gleichgewicht halten konnte. Ein Alcomatentest ergab rund 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die die Fahrerin widerwillig über sich ergehen ließ. Der Führerschein wurde einbehalten.

