POL-HB: Nr.: 0407--Raser im Fokus

Ort: Bremen, Autobahn 270 (A270) Zeit: 1.7.22, 21 Uhr

Die Kontrollgruppe Raser und Poser der Polizei Bremen überprüfte auch an diesem Wochenende im Stadtgebiet diverse Kraftfahrzeugführer und ahndete Verstöße. Negativer Spitzenreiter war ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer, der mit Tempo 200 auf der A270 in Bremen Nord statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war.

Die Spezialisten kontrollierten am Freitag mehrere Fahrzeuge und stellten Geschwindigkeitsverstöße fest. Den Negativrekord stellte ein 20-Jähriger auf der A270 in Bremen Nord auf. Der Audifahrer überholte den Videowagen der Polizei zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Lesum. Die Einsatzkräfte folgten dem Audi und konnten eine Geschwindigkeit von über 200 km/h bei erlaubten 80km/h messen. Mit diesem Tempo fuhr der Wagen an diversen Geschwindigkeitsschildern vorbei und ignorierte das Tempolimit beharrlich. Der Fahrer wurde gestoppt und kontrolliert. Ihn und einen Golffahrer, der mit seinem GTI mit Tempo 160 bei erlaubten 80 km/h auch auf der A270 unterwegs war, erwarten nun eine empfindliche Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Die Kontrollgruppe besteht aus geschulten Mitarbeitern und hat speziell Raser und Poser im Visier. Die Spezialisten fahren im gesamten Bremer Stadtgebiet auf Streife und berücksichtigen dabei auch Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung, die erfahrungsgemäß im Sommer zunehmen. Sie sind angehalten, typische Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen, unnützes Hin und Herfahren, belästigendes Posen, technische Manipulationen an Kraftfahrzeugen, kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen und verbotene Kraftfahrzeugrennen zu unterbinden und zu ahnden.

