Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Neckargemünd

Neckargemünd (ots)

Am Mittwoch (3. November) ist es am Bahnhof Neckargemünd zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von sechs bis acht heranwachsenden Personen und einem 31-Jährigen gekommen. Im Verlauf des Streits wurde der geschädigte 31-Jährige von einem unbekannten Tatverdächtigen aus der Gruppe heraus mehrfach geschlagen.

Gegen 18:00 Uhr trafen die Gruppe und der Geschädigte am Bahnhof aufeinander. Nach einem zunächst verbalen Streit, griff mindestens eine Person den Geschädigten an und versetzte ihm mehrere Schläge in Richtung Kopf. Dieser ging aufgrund des Angriffs zu Boden und blieb dort regungslos liegen. Er wurde durch Zeugen erstversorgt und später in ein Krankenhaus verbracht. Der Gruppe und dem Tatverdächtigen selbst gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird eine Auseinandersetzung vom 5. Oktober am Bahnhof Neckargemünd als Auslöser des Konflikts in Betracht gezogen. Damals wurde ein 18-jähriger Geschädigter mit einem Messer am Bein verletzt.

Die Bundespolizei ermittelt derzeit in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Hinweisgeber können sich jederzeit unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.

