POL-HB: Nr.: 0412 --Motorradfahrer gestürzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, Osterholz, OT Kattenesch, OT Tenever, Kattenturmer Heerstraße, Walliser Eck Zeit: 05.07.22, 11 Uhr, 21.30 Uhr Ein Mann verhinderte am Dienstagvormittag in Obervieland die Weiterfahrt eines Busses und griff anschließend Polizisten an. In Osterholz bedrohte ein Autofahrer am Abend einen Busfahrer mit einem Messer. Gegen 11 Uhr ...

