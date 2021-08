Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Einsatz in Schule

Sprockhövel (ots)

In einem Schulgebäude in Hiddinghausen hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel fest, dass der Alarm durch überkochende Milch ausgelöst wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Topf bereits vom Ofen entfernt worden. Ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr wurde nicht erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell