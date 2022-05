Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Spende an "Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V."

Neustadt (ots)

Anlässlich der Verabschiedung eines Kollegen der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein (BPOLI NST) im April diesen Jahres, wurde eine Spendensammlung zu Gunsten des Vereins "Kinder auf Schmetterlingsflügeln" organisiert. Der mittlerweile pensionierte Kollege, PHK a.D. Thede, hatte schon vor einiger Zeit einen guten Kontakt zum Verein hergestellt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Trauerbegleitung für Familien im Haus PEGASUS oder direkt in den Familien zu Hause an. Die Hauptaufgabe des Vereins ist die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in ihrem Leben mit schwerer Krankheit, Tod und Trauer konfrontiert werden. Der symbolische Scheck wurde in der Betreuungsstätte Haus PEGASUS in Pansdorf durch Familie Thede, Frau Bruun und Frau Hecht von der BPOLI NST, an die Vorsitzende Frau Burchard und dem Koordinator Herrn Stefan Paetz (beide rechts im Bild) am 16.05.2022 übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein, übermittelt durch news aktuell