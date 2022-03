Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: "Küstenwache"-Fan aus dem Hochsauerland wird durch Bundespolizei-See geholfen

Neustadt

Im Herbst 2021 wandte sich ein Familienvater, Norbert Märtin, aus dem Hochsauerland mit einem sehr persönlichen Anliegen an den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein. Sein 33-jähriger Sohn, der unter einer Behinderung leidet, stand zu dem Zeitpunkt kurz vor dem Umzug in ein betreutes Wohnen der Caritas in Brilon. Sein Sohn ist außerdem schon seit vielen Jahren großer Fan der Fernsehserie "Küstenwache" und hat auch schon insgesamt vier Mal bei der Veranstaltung "Tag der Küstenwache" und sogar bei der Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Bundespolizei" in Neustadt i.H. teilgenommen. Herr Märtin hatte nun direkt in diesem Zusammenhang die Bundespolizeiinspektion angesprochen, ob es möglich wäre das ein Bild der Bundespolizei-Einsatzschiffe oder ein Bild der Fernsehserie "Küstenwache" für das neue Zimmer von Sohn Johannes zur Verfügung gestellt werden könnte. Diese nicht alltägliche Bitte wurde umgehend mit der Inspektionsleitung besprochen. Tatsächlich wurden noch zwei Leinwandbilder im Archiv gefunden, die zukünftig bei Johannes Märtin im Zimmer hängen werden. Mittlerweile ist Johannes umgezogen und die Bilder haben auch schon einen schönen Platz gefunden. Herr Märtin bedankte sich jetzt im Frühjahr 2022 nochmal mit einem Foto und einem großen Dankeschön. "Johannes freut sich jetzt schon auf den 11. Tag der Küstenwache in Neustadt in diesem Jahr. Wir werden dann am ersten Veranstaltungstag am 16.07.2022 im Hafen sein und u. a. die Schiffe der Bundespolizei besichtigen und an den vielen anderen Ständen und Darbietungen bestimmt viel Spaß haben. Wir hoffen, dass wir Gelegenheit haben werden, uns bei den Kolleginnen der Bundespolizeiinspektion persönlich bedanken zu können." Die Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein, besonders der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, freut sich über das große Lob und sagt "bis demnächst".

