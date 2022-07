Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wem gehört dieses Pedelec?

Werl (ots)

Am 04. Juni diesen Jahres versuchten zwei unbekannte Täter in eine Firma an der Harkortstraße einzubrechen. Sie wurden jedoch von einem Zeugen verscheucht. Am Tatort ließen die Diebe unter anderem ein Pedelec zurück. Es handelt sich um ein Rad der Marke Katarga 28 C7 mit einem fest am Lenker montierten Fahrradkorb und einer Anhängerkupplung an der Sattelstange. Die Rahmennummer wurde maschinell herausgeschliffen. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, wüssten die Ermittler der Kripo gern, wem dieses Fahrrad gehört. Der Eigentümer sollte sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell