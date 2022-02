Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe flüchten mit kompletter Vitrine aus Geschäft

Neuenrade (ots)

Zwei Diebe haben am Dienstagabend eine komplette Vitrine mit Laptops, Tablet Computern und Smartwatches sowie anderer Elektronik aus einem Discounter an der Bahnhofstraße gestohlen. Gegen 19.15 Uhr beobachteten Kunden staunend die laufende Vitrine: Von dem Mann, der mitsamt Plexiglas-Behälter Richtung Eingang sprintete, waren zunächst nur die Beine zu sehen. Am Eingang hielt ihm ein Komplize die elektrische Schiebetür auf. Die Täter verschwanden. Eine Polizeistreife entdeckte den nicht ganz geleerten Behälter auf einem öffentlichen Kunstrasenfußballplatz in der Nähe. Die Täter hatten den Kasten dort offenbar gewaltsam geöffnet und die wertvollsten Waren herausgenommen. Der "Träger" ist ca. 1,65 Meter groß und schätzungsweise 40 bis 50 Jahre alt. Er hat eine kräftige und durchtrainierte Statur, dunkle Haare mit Stirnglatze und trug eine hellgrüne Camouflage Hose und ansonsten dunkle Kleidung. Der "Türöffnet" war mit ca. ca. 175 - 180 cm größer und schlanker. Er trug eine enge Sporthose und eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine schwarze OP-Maske. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 9399-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell