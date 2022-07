Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkplatzrempler

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 08:30, kam es an der Rathausstraße zu einem Unfall. Dabei wurde ein grauer Skoda Fabia beschädigt. Die Unfallverursacherin erledigte zunächst ihre Arbeit und hinterließ ihre Erreichbarkeit an der Windschutzscheibe des Skoda. Später war das Fahrzeug verschwunden. Die Polizei bittet den Halter des Skoda sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

