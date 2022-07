Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Segelyacht strandet vor Norderney

WSP-Station Emden (ots)

Am frühen Nachmittag des 05. Juli 2022, lief eine von Bremerhaven über Wangerooge kommende Segelyacht unter Motor die Insel Norderney an. Im Dovetief, nördlich der Insel, in Höhe des Nordbadestrandes, versagte aus bislang ungeklärter Ursache der Motor der Yacht. Das Fahrwasser des Dovetiefs verläuft dort derzeit sehr nah unter dem Strand. Der zweiköpfigen Besatzung, einem Ehepaar, gelang es daher nicht bei auflandigem Wind ein Stranden in der Brandung zu verhindern. Der Mann fiel dabei außenbords. Er konnte von Badegästen und den Rettungsschwimmern am Nordstrand aus dem Wasser geborgen werden. Auch die Frau wurde im Anschluss von der Yacht abgeborgen. Entgegen erster Befürchtungen wurde die Frau nur leicht verletzt, während der Mann völlig unverletzt blieb. Nach Einsetzen der Ebbe wurde die Yacht landseitig aus der Brandung geborgen und am Folgetag für den Abtransport vom Strand vorbereitet. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden zu dem Schiffunfall dauern an.

