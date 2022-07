POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Erwitte (ots) - Am Donnerstag, um 09:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Triftweg/Alter Hellweg/Jägerpfad zu einem Unfall. Ein 66-jähriger Mann aus Erwitte war mit seinem Pedelec auf dem Triftweg in Richtung Jägerpfad unterwegs. Er bemerkte einen von rechts kommenden Elektrotransporter zu spät. Die 46-jährige Autofahrerin aus Erwitte wollte nach links abbiegen und hatte dabei die Kurve geschnitten. Der unbehelmte Radfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte dabei über ...

