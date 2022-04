POL-HM: Vandalismus in Salzhemmendorf - Polizei sucht Zeugen

Bad Münder / Görlitz (ots) - In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntages (27.03.2022) wurden vom Betriebshof eines Baustoff- und Logistikunternehmens in Hasperde zwei hochwertige Sattelzüge entwendet. Am Morgen wurde der Diebstahl vom Geschäftsführer entdeckt. Da die Fahrzeuge mit Telematik-Systemen ausgestattet waren, konnten die aktuellen Standorte der entwendeten Scania-Zugmaschinen schnell ermittelt ...

mehr