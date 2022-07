Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 64 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit ihrem Fahrrad den Radweg der Niederdedinghauser Straße in Richtung Mettinghausen. In Höhe der Seeuferstraße (Zufahrt zum Alberssee) musste sie ihr Rad verkehrsbedingt abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Rad und kam damit zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzungen. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (AG)

