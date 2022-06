Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall führt zu Vollsperrung der BAB 19

Rostock (ots)

Am 25.06.2022 gegen 15:24 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow, in Fahrtrichtung Rostock, ein Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen eine 67-jährige deutsche Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelschlepper. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug wieder in die Mittelschutzplanke und kam dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Die Insassen des Pkw sowie der 62-jährige, ukrainische Fahrzeugführer des Sattelschleppers blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Beseitigung der ausgelaufenden Betriebsstoffe musste die Autobahn vollgesperrt werden. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Malchow abgeleitet.

Rebecca Klaus Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell