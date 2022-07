POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Radfahrerin verletzt

Soest (ots) - Am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 23 Jahre alte Frau aus Rüthen mit dem Pkw der Marke Opel die Rüthener Straße in Richtung Külbe. An der Einmündung Rüthener Straße / Bahnhofstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Die 35 Jahre alte Frau aus Rüthen steuerte ihren Pkw der Marke Daimlerchrysler auf der Külbe in ...

mehr