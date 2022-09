POL-FR: Freiburg: Spezialisten geben Tipps zum Einbruchschutz

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 21.09.22, gegen 7.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit einer Traubenerntemaschine auf der Carl-Lösch-Straße in Endingen. An der Kreuzung zur Üsenberger Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 29-jährigen Autofahrers und kollidiert mit diesem. Hierbei wird der 29-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. ...

mehr