POL-EL: Lingen - 75-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 14.30 Uhr kam es in Lingen in der Straße An der Schleuse zu einem Verkehrsunfall. Der 75-Jährige blieb beim Fahren mit der Pedale seines Pedelecs an einem Absperrpfosten hängen und kam daraufhin zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

