POL-EL: Wilsum - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bad Bentheim (ots) - In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli kam es in Bad Bentheim in der Straße Funkenstiege zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und entwendeten etwa 25 Spielautomaten. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr