POL-EL: Lathen - Diebstahl von Smarthome-Modulen

Papenburg (ots) - Gestern zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Grader Weg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer Peugeot 207 an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Peugeot wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der ...

