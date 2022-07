Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Spelle (ots)

Am 23. Juli zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr kam es in Spelle in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein Nissan Micra an der Beifahrertür beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

