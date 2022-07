POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots) - Am 26. Juli zwischen 9.30 Uhr und 11.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Sebrinksheide zwischen der Aachener Straße und Stettiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter grauer Ford Mondeo am vorderen Kotflügel beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen ...

mehr