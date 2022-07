Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Börger (ots)

Am 23. Juli gegen 23.15 Uhr kam es in Börger in der Schützenstraße zu einer Sachbeschädigung. Dabei warf der bislang unbekannte Täter mit einer Bierflasche die Scheibe der Toilettentür des Schützenhauses in Börger ein, die dadurch zerbrach. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Dieser Vorfall wurde durch eine bislang unbekannte Zeugin beobachtet. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

