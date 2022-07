Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 25. Juli zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Gutshofstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich fuhr ein PKW beim Ein-/Ausparken gegen einen bereits abgestellten PKW. Beschädigt wurde ein schwarzer 1er-BMW an der hinteren Fahrer-, sowie Beifahrerseite. Lackanhaftungen deuten darauf hin, dass der verursachende PKW rot oder rosa gewesen sein muss. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallbeteiligten können telefonisch bei der Polizei Papenburg abgegeben werden: Tel.:04961/9260

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell