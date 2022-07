Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lengerich (ots)

Am 26. Juli zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr kam es in Lengerich in der Schulstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und entwendeten eine größere Menge Formteile aus Rotguss. Zudem wurden etwa 1 m³ Kupferreste aus einem Behälter, welcher im Außenbereich stand, entwendet. Der Schaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

