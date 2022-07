POL-EL: Lingen - 80-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots) - Am 25. Juli in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.20 Uhr wurde in Meppen in der Hasestraße auf dem Parkplatz einer Drogerie ein schwarzer Opel angefahren und an dem hinteren Stoßfänger beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

