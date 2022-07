POL-EL: Sögel - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schapen (ots) - Gestern gegen 13.35 Uhr kam es in Schapen in der Ludgerstraße zu einem Brand. In einem Müllfahrzeug kam es vermutlich aufgrund von Selbstzündung zu einem kleinen Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Schapen welche mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war gelöscht. Am Fahrzeug selbst ist kein größerer Schaden entstanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

