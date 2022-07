POL-EL: Haren - 300 Liter Diesel gestohlen

Nordhorn (ots) - Am 22. Juli zwischen 20.00 Uhr und 0.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Lehmkamp zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein unter dem Carport abgeschlossenes Pedelec der Marke "Gazelle". Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

