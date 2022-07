Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Brand eines Legehennenstalles (Ort in der Überschrift geändert)

Esterwegen (ots)

Gestern gegen 21.45 Uhr kam es in Esterwegen in der Heidbrücker Straße zu einem Brand. Die Nachbarschaft nahm zunächst einen lauten Knall wahr und stellte unmittelbar danach fest, dass der Legehennstall in Brand geraten war. Das Feuer dehnte sich in kürzester Zeit auf das gesamte 2500 qm große Objekt aus. Durch Windböen und starken Funkenflug fing ein angrenzendes Heuballenlager ebenfalls Feuer. Zudem kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Esterwegen, Surwold, Hilkenbrock, Lorup und Gehlenberg waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 150 Einsatzkräfte vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Im Legehennenstall waren 9600 Tiere untergebracht, welche allesamt verendeten. Die Stallung sowie das Lager wurden vollständig zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1,85 Millionen Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

