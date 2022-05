Polizei Mettmann

POL-ME: An S-Bahnhof: Mann entblößte sich und beleidigte sowie bedrohte Passanten - Erkrath - 2205119

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (17. Mai 2022) hat ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Randalierer einen Polizeieinsatz im S-Bahnhof in Erkrath-Hochdahl an der Professor-Sudhoff-Straße ausgelöst. Der Beschuldigte, ein 36-jähriger Mann aus Wuppertal, konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Folgendes war geschehen:

Laut den Angaben von gleich mehreren Zeugen war gegen 20:35 Uhr ein Mann aus einer einfahrenden S-Bahn auf die Bahnsteige ausgestiegen. Hierbei soll er zunächst laut herumgeschrien haben, ehe er dann auf die Bahn eingeschlagen haben und auf dem Bahnsteig randaliert haben soll. Anschließend soll er mehrere wartende Personen auf dem Bahnsteig beleidigt und verbal bedroht haben, darunter auch Kinder, ehe er letztendlich seine Hose herunterzog und sich so vor den dort anwesenden Menschen entblößte.

Gleich mehrere Zeugen hatten inzwischen die Polizei alarmiert, die auch schnell an der Einsatzörtlichkeit war und den Mann dort antreffen konnte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich der Wuppertaler kaum beruhigen und schrie weiter umher und beleidigte umherstehende Personen. Daher wurde er von den Polizisten zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht.

Dort wurde dann festgestellt, dass der 36-jährige Wuppertaler nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, sondern auch von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille (0,5 mg/l). Zur weiteren Beweisführung wurde daher die Entnahme einer ärztlichen Blutprobe angeordnet.

Gegen den Wuppertaler wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet.

