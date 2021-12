Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radler übersehen

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Stadtring zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrer eines Hyundai (47) übersah, als er von der Geschwister-Scholl-Straße auf die Rudolf-Breitscheid-Straße einbiegen wollte, einen querenden Radfahrer. Es kam zur Kollision beider, in deren Folge der 17-jährige Radler zur Abklärung seiner Verletzungen ins Klinikum verbracht wurde. An den Fahrzeugen entstand jeweils geringer Sachschaden.

