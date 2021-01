Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Autofahrerin nach Unfall geflüchtet +++ Dornum - Von Fahrbahn abgekommen +++ Marienhafe - Verstöße gegen Corona-Auflagen

Großheide - Peugeot-Fahrerin nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag ist es in Großheide vor einem Verbrauchermarkt zu einer Unfallflucht gekommen. Auf dem Parkplatz in der Großheider Straße beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin zwischen 11.25 Uhr und 11.30 Uhr einen geparkten VW Caddy an der Beifahrertür. Der Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem schwarzen Peugeot 207 Cabrio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Von Fahrbahn abgekommen

In Dornum kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer mit einer 29-jährigen Beifahrerin die Störtebekerstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den dortigen Grünstreifen geriet. Der Citroen-Fahrer versuchte gegenzulenken, geriet jedoch infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Marienhafe - Verstöße gegen Corona-Auflagen

Am Mittwochabend musste die Polizei in Marienhafe eine Zusammenkunft mehrerer Personen auflösen. Die Beamtinnen und Beamten wurden gegen 21.15 Uhr zu einem Wohnhaus in der Rosenstraße gerufen. Dort stellte die Polizei in einer Wohnung sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest, die auf engem Raum zusammensaßen. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgelöst. Auf die festgestellten Personen im Alter zwischen 15 und 42 Jahren kommen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

