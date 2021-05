Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Taschendiebe lassen sich von Corona nicht abschrecken - aufmerksam bleiben

Oberhausen (ots)

Trotz der Kontaktbeschränkungen durch Corona wurden im letzten Jahr Deutschlandweit 85 000 Fälle von Diebstahl unbarer Zahlungsmittel (z. B. EC-Karten) bearbeitet. Daher rät die Polizei, Wertgegenstände sicher aufzubewahren, am besten in innen liegenden Taschen bzw. ihre mitgeführten Taschen geschlossen zu halten und nah am Körper zu tragen.

Da der Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln auch zu großen finanziellen Verlusten führen kann, ist hilfreich, für den Fall der Fälle die Sperr-Notrufnummer 116 116 (bundesweit) sowie seine Kartendaten griffbereit zu haben und regelmäßig zu kontrollieren, ob man seine Zahlungskarten noch alle hat bzw. auch das Konto zu überprüfen.

Weitere Tipps zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

