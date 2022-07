POL-EL: Lingen - Gasleitung beschädigt

Papenburg (ots) - In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli wurden in Papenburg in der Friedlandstraße in einer Kurve, vermutlich durch ein schweres Fahrzeug, Gehwegplatten in einem Wohngebiet beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 130 E-Mail: ...

mehr