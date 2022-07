POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 15. Juli zwischen 9.45 Uhr und 10.10 Uhr in Esterwegen in der Poststraße auf dem Parkplatz eines SB Marktes zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter roter Mazda am vorderen linken Radkasten beschädigt. An dem Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden ...

mehr