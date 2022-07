Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am 19. Juli gegen 10.15 Uhr kam es in Nordhorn in der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Renault Captur fuhr auf der Zeppelinstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dabei musste er einer Radfahrerin und einem Radfahrer im Alter zwischen 10 und 16 Jahren ausweichen, sodass er gegen ein am Straßenrand geparkten Anhänger prallte. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

