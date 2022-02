FW-EN: Wasserschaden in einem Einkaufscenter

Feuerwehr Schwelm

Am frühen Dienstagmorgen (08.02.2022) um 04:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einkaufscenter in die Untermauerstr. alarmiert, weil der außen liegende Anlieferungsbereich unter Wasser stand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Wasser aus dem Gebäude kam. Die Türen im Kellerbereich ließen sich aber aufgrund des Wasserdrucks nicht einfach öffnen.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Gebäude und Einsatzkräfte mit Watthosen erkundeten den Kellerbereich und suchten die undichte Stelle. Parallel wurde an einer Außentür eine Entlastung geschaffen, damit das Wasser zu Teilen abfließen konnte und sich die Tür dann öffnen ließ. Als Ursache wurde ein Defekt in der Hausinstallation gefunden und das Wasser abgedreht. Nach ersten Schätzungen sind rund eine halbe Millionen Liter ausgelaufen. Da auch die elektrische Anlage betroffen war, wurde der Rufbereitschaftsdienst des Energieversorgers hinzugezogen. Nach einer Kontrolle wurde das Gebäude geräumt und stromlos geschaltet. Nachdem das Wasser weitestgehend abgeflossen und die Energieversorgung abgeschaltet war, konnte die Einsatzstelle an einen Vertreter des Betreibers übergeben werden.

Die Feuerwehr war mit 7 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Mitarbeiter der Bereitschaftsdienste der AVU Netz aus dem Bereich der Strom- und der Wasserversorgung. Der Einsatz war gegen 08:00 Uhr beendet.

