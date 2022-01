FW-EN: Gemeldete Explosion am Autobahnparkplatz Klosterholz

Feuerwehr Schwelm

Schwelm (ots)

Am Sonntag (30.01.2022) um 13:39 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm mit dem Stichwort "Explosion" zur Autobahn A1 alarmiert. Im Bereich des Rastplatzes Klosterholz in Fahrtrichtung Münster sollte eine Gasflasche explodiert sein und es sollte eine Person verletzt sein.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Person mit schweren Verbrennungen im Gesichtsbereich vor allerdings keinerlei Spuren einer Explosion oder vergleichbares. Nach längerer Abstimmung stellte sich heraus, dass der Patient sich seine Verletzungen bei einem Unfall mit einem Gaskocher bereits am gestrigen Abend zugezogen hatte. Hier war es zur Bildung einer Stichflamme gekommen, die Ursache ließ sich nicht klären.

Der Patient wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und zum Transport in eine Spezialklinik wurde ein Rettungshubschrauber nachalarmiert. Die Landung des Hubschraubers auf dem Rastplatz wurde von der Feuerwehr abgesichert und der Landebereich weiträumig gesperrt. Nach der Landung wurde der Patient vom Team des Rettungshubschraubers "Christoph 8" übernommen und in eine Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei und konnte den Einsatz beenden.

Aufgrund der initialen Meldung war ein großes Kräfteaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 27 Einsatzkräften, 9 Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 15:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell