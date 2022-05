Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

In der Mittagszeit des 25.05.2022 wurde in der Röntgenstraße in Zweibrücken ein Roller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmittel deuten lassen. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pizw

