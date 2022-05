Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Autoaufbrüche in Osterath - Wer hat etwas beobachtet?

Meerbusch (ots)

Am Montag (9.5.) kam es an dem Bömmershofer Weg, in der Zeit von 16:30 bis 18:10 Uhr, zu zwei Autoaufbrüchen. Unbekannte gingen einen gelben Audi gewaltsam an und schlugen eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug wurde glücklicherweise nichts entwendet. Anders bei einem grauen BMW, hier schlugen die Täter ebenfalls eine Scheibe ein und entwendeten eine Handtasche.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02131 300-0 (Kommissariat 14).

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell