Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Mädchen beobachten Fahrraddiebstahl - Verdächtiger im Anschluss festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (7.5.), gegen 15 Uhr, kam drei jungen Zeuginnen ein Unbekannter sehr verdächtig vor. Das aufmerksame Trio beobachtete einen Mann, der am Fahrradhäuschen an der Timbornstraße ein schwarzes Fahrrad aufbrach und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchtete. Die Mädchen (im Alter von 10 und 11 Jahren) entschieden sich, ihre Beobachtungen der Polizei zu melden und suchten die Wache in Grevenbroich auf. Das aufgeknackte Fahrradschloss sowie einen abgebrochenen Ständer transportierten die Kinder spurenschonend in einem Pullover und übergaben sie den Beamten.

Etwa drei Stunden später fiel einer Streifenwagenbesatzung ein stark alkoholisierter Mann an der Rückseite des Bahnhofs Grevenbroich auf, der augenscheinlich Fahrradschlösser manipulierte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die den Mann sahen. Er passte genau auf die Beschreibung der Mädchen. Eine Überprüfung des 30-Jährigen zeigte, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wird. Die Polizei stellte das aufgebrochene Rad sicher und nahm den alkoholisierten Verdächtigen mit auf die Wache.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen nun aufgenommen und prüft den Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Durch couragiertes Handeln erhöht sich die allgemeine Sicherheit jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft. Dabei ist zu beachten, dass niemand den Helden spielen muss, wenn dadurch das Risiko besteht, sich selbst in Gefahr zu bringen. In einem solchen Fall reicht es, den Notruf 110 zu wählen und die potenziellen Täter, möglicherweise ihren Fluchtwagen sowie die Fluchtrichtung genau zu beschreiben.

