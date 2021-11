Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein verletzter Radfahrer, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von 150 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich gegen 12:00 Uhr auf dem Schillerplatz in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 81-jähriger Radfahrer befuhr den Schillerplatz von der Schillerstraße kommend in Richtung Mathildenstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 51-jährige Lenker eines LKW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt heraus, übersah den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm.

