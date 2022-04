Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Arbeitsunfall

Haslach (ots)

Durch einen Sturz in eine Grube in der Straße "Am Spielplatz" wurde am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr ein 59-Jähriger schwer verletzt. Nach Bergung des Mannes, bei der auch Kräfte der Feuerwehr mithalfen, wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte eine technische Ursache zu dem Unglücksfall geführt haben.

