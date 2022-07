Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Keller brennt aus - keine Verletzten

Freiburg (ots)

In der Ludwig-Herr-Straße in Bad Säckingen ist am Samstag, 23.07.2022, gegen 18:30 Uhr, der Keller eines Zweifamilienwohnhauses ausgebrannt. Neben Kellerräumen befand sich auch eine Wohnung in diesem Geschoss. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen auf die darüber liegenden Geschosse zu verhindern. Die Kellerwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 150000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

