POL-FR: Bad Säckingen: Brand in Wohnung - geringer Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung kam es am Samstagabend, 23.07.2022, in Bad Säckingen. Kurz nach 20:30 Uhr waren Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bergseestraße durch einen ausgelösten Brandmelder auf den Rauch aus einer Wohnung aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Der Wohnungsinhaber war nicht anwesend. Die Feuerwehr drang ein und konnte den Brand schnell löschen. Im Apartment hatte ein Schränkchen gekokelt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein daneben abgelegter Müllsack zu brennen begonnen haben. Das Schränkchen und der Fußboden wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

