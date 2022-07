POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte bei Frontalkollision

Freiburg (ots) - Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 12-Jährige durch einen Unbekannten soll es am 22.07.2022 am Busbahnhof in Bad Krozingen gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach der Mann das Mädchen, welches dort auf den Bus wartete, um circa 15.30 Uhr an und entblößte sich in der Folge vor der Geschädigten. Als er sie am Arm packte und zu ...

