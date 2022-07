Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Handtaschendiebstahl gesucht

Nordhorn (ots)

Am 26. Juli gegen 18.20 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Gildehauser Weg zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in einem Lebensmittelgeschäft aus einem Einkaufwagen eine Handtasche. Die entwendete Handtasche kann kurz darauf wieder im Discounter aufgefunden werden. Bargeld, sowie Personalausweis und Führerschein fehlen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 zu melden.

