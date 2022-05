POL-PDNW: (Grünstadt) Fahren ohne Fahrerlaubnis - Auto sichergestellt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 29.05.2022 gegen 03:00 Uhr wurde in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Garagentor beschädigt. Die bislang unbekannten Täter warfen eine Glasflasche auf das Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Durch Nachbarn wurden gegen 03:00 Uhr Geräusche auf der Straße wahrgenommen, die sie aber nicht zuordnen konnten. ...

