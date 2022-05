Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mehrere Hof- Garagentore mutwillig beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.05.2022 gegen 03:00 Uhr wurde in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Garagentor beschädigt. Die bislang unbekannten Täter warfen eine Glasflasche auf das Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Durch Nachbarn wurden gegen 03:00 Uhr Geräusche auf der Straße wahrgenommen, die sie aber nicht zuordnen konnten. Bereits um 01:00 Uhr konnte ein Hausbesitzer in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim einen lauten Knall wahrnehmen. Am Morgen konnte er dann mehrere Beschädigungen an seinem Hoftor feststellen. Die bislang unbekannten Täter warfen ein Trinkglas an das Hoftor. Glassplitter konnten auf dem Gehweg verstreut festgestellt werden. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

